İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Düzce'de trafik denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Düzce'de trafik kontrol noktasındaki denetime katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Düzce'de trafik kontrol noktasındaki denetime katıldı.

İnce, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan polis denetim noktasını ziyaret etti.

Denetim sırasında sürücülere uyarılarda bulunan İnce, çocuklara oyuncak hediye etti.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram trafiği yoğunluğunun dönüş yolunda devam ettiğini söyledi.

"Kurban Bayramı trafik tedbirleri planımızı 15 Temmuz'dan itibaren yapmıştık." diyen İnce, şöyle devam etti:

"13 günlük tedbir planı uyguluyoruz. Son 2 güne girmek üzereyiz. Yarın ve yarından sonra da bu tedbirlerimiz devam edecek. Bugün itibarıyla dönüş yolculuğu başladı. Dönüşte ciddi yoğunlaşmalar meydana gelmeye başladı. Özellikle Düzce bölgemizde otoyollarda ve D-100 kara yolumuzda dönüş yolculuğu başlamış durumda."

Sürücüleri kurallara daha da dikkatli bir şekilde uymaya çağıran İnce, "Bütün amacımız, aldığımız tedbirleri sahada layıkıyla uygulayıp sürücülerimizin bunlara riayet etmelerini sağlamak. Onların sağlığı için, kazasız bir bayram geçirebilmemiz için, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bütün amacımız vatandaşlarımızın kaza yapmadan evlerine, sevdiklerine ulaşmaları. Bunun için de bir dizi tedbirler aldık. Özellikle havadan denetimlerimiz söz konusu. Helikopter ve dronlarla denetimlerimizi etkili bir şekilde devam ettiriyoruz. Tedbirlere uymayan bir uygulama olduğunda gerekli işlemleri yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde 225 bin 500'den fazla emniyet personelinin görev başında olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"35 baş müfettişimiz bayram süresince sahada aktif bir şekilde çalışıyorlar. 225 bin 500'den fazla personelimiz görev başındalar. Gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Bizler de onlara hem destek olmak hem de yapmış oldukları çalışmaları yerinde görmek için bu şekilde sahada arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii bütün hedefimiz, kazaları sıfırlamak, hiçbir kazanın olmadığı günleri yakalamak. 'Vizyon sıfır' hedefiyle hareket ediyoruz. Yani trafik kazalarında sıfır ölümlü trafik kazasını yakalamaya çalışıyoruz."

İnce, bayram tatili seyahatleri özelinde son 10 yılda meydana gelen kazalara bakıldığında bu sene yüzde 36'lık düşüş olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer