İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İYİ Partili Türkkan'a tepki - Haberler
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İYİ Partili Türkkan'a tepki

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İYİ Partili Türkkan'a tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek "Yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek "Yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

İnce, Twitter hesabından, Türkkan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında tepkisini dile getiren şehit ağabeyine küfretmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Muhterem İnce, paylaşımında şunları kaydetti:

"1997'de, Bingöl Gözer köyü yaylasında şehit olan İsa Gümren'in abisi Tahir Gümren önce ağır hakarete uğradı, şimdi de şehit yakını değil diye tezvirat yapılıyor. Bir şehit yakınına yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz."

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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