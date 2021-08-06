İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Faik Öztrak'ın paylaşımına cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Faik Öztrak'ın paylaşımına cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Faik Öztrak'ın paylaşımına cevap
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır." dedi. 

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Muslera Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Faik Öztrak'ın paylaşımına cevap - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:20:27. #1.16#

title