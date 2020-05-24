İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelede, dünyada örnek olabilecek gelişmiş ülkelerin de çok daha ötesinde bir başarıyı, performansı ortaya koyduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil:
24.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:05

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelede, dünyada örnek olabilecek gelişmiş ülkelerin de çok daha ötesinde bir başarıyı, performansı ortaya koyduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, beraberinde Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile güvenlik görevlileriyle bayramlaşmak üzere Aksaray'a geldi. Heyet, emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatının bayramlarını kutlayarak yollarda alınan güvenlik önlemleri ve çalışmalar kapsamında incelemelerde bulundu. Aksaray - Ankara Karayolunda bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gelen heyet burada Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık tarafından karşılardı. Burada polis ve jandarma ekipleriyle görüşen heyet daha sonra Aksaray - Adana Karayolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uygulama noktasına geldi. Burada da çikolata ikramıyla karşılanan heyet, polis ve jandarma personelinin bayramlarını kutladı.

"Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor"

Bakan Yardımcısı Erdil, korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin çok başarılı ve etkin bir mücadele sergilediğini belirterek, "Arkadaşlarımız çok yüksek bir enerji ile sahada çalışıyorlar. Bu pandemi süreciyle ilgili vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri karşılamak, onların içinde bulundukları durumda onlara yardımcı olmak için sahadalar. Çok yüksek bir başarı ile de bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye bu meselede çok başarılı bir duruş ve tutum ortaya koydu. Başarılı bir mücadele ortaya koydu. Dünyada örnek olabilecek, dünyada örnek gösterilebilecek, çok zengin gelişmiş ülkelerin de çok daha ötesinde bir başarıyı, performansı ortaya koydu. Hem pandeminin yayılmasıyla ilgili, oluşturacağı risk ve tehditleri en aza indirerek, kayıtları en aza indirerek çok başarılı bir şekilde bu noktaya geldi. Şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı ve malum izliyorsunuz, pandeminin oluşturduğu trend aşağıya doğru kaymaya başladı. İnşallah çoğunu bitirdik azı kalmıştır" şeklinde konuştu.

"Aksaray pandemi kapsamında en başarılı illerimiz arasında"

Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, pandemi ile mücadele kapsamında Aksaray'ın da etkin olduğunu sözlerine ekleyerek, "Aksaray da bu istikamette başarılı, en başarılı illerimizden bir tanesidir. Hem vaka sayısı, hem kayıt sayımız çerçevesinde Aksaray çok başarılı bir il. Rakamlar Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında çok en az düzeyde, başarılı bir şekilde bu süreci de atlattık. Bayramımız biraz buruk geçiyor. Eskiden olduğu gibi ziyaretler, kucaklaşmalar, sohbetler, muhabbetler olmuyor. Ancak yine de sosyal mesafeyi, izolasyonu ve pandeminin gerektirdiği kurallara uyarak bayramı birlikte yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından heyet Aksaray'dan ayrıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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