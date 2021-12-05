İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Van'da belediyenin yatırımlarını inceledi

VAN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Büyükşehir Belediyesinin kentteki yatırımlarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van'da bulunan Çataklı ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yap işlet devret modeliyle hayata geçirilen katı atık entegre tesisinde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi alan Çataklı, daha sonra yaklaşık 80 milyon lira maliyetle kente kazandırılan İskele Mahallesi'ndeki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne geçti.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlü Ülker Cem Kaplan'ın çalışmalar hakkında bilgilendirdiği Çataklı, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Fidanlık-İskele sahil yolunu gezdi.