İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalarda yüzde 27'lik azalma oldu"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalarda yüzde 27'lik azalma oldu"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, trafikte can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalma olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:
30.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:23

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, trafikte can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalma olduğunu söyledi.

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Çataklı, Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve protokol ile birlikte trafik kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. Bayram tatili öncesinde yaşanan yoğun trafikte ekiplerin ara vermeden sürdürdüğü denetimlerde durdurulan araç sürücülerine iyi yolculuklar dileyerek çeşitli uyarılarda bulunan Çataklı, her türlü önlemlerin alındığını kaydetti.

Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülkenin son yıllarda özellikle ulaştırma alt yapısında önemli mesafe katettiğini ifade ederek, bunların başında da bölünmüş yolların geldiğini aktardı. Yolların iyileştiğini, insanların ekonomik olarak daha iyi olduğunu ve bunun için de daha güvenli araçlar tercih ettiklerine değinen Çataklı, "Ancak bir gerçekte var ki, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Kazaların yüzde 90'ını insan faktöründen kaynaklanıyor. Bu gerçeği görerek, İçişleri Bakanlığı farkındalığı artırmak anlamında birçok kampanya geliştirdik. Bu çerçevede hem aile hem çocuklardan destek alarak bu farkındalığı artırmaya çalıştık. Bu gayretlerin sonucunda 2015'ten 2019 yılına kadar can kayıplarında önemli düşüşler elde ettik. Yüzde 27'lik gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu. Bu önemli bir rakam" diye konuştu.

Bayram sürecinde 162 bin personel görevli olacak

Trafik kazalarının her türlüsünün önlenmesi adına gayretlerinin devam ettiğini anlatan Çataklı, "Kurban Bayramı'nda bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin kazalara yansımaması için bu yedi günlük süreçte 29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için yoğun tedbirler aldık. Yaklaşık 162 bin personelimizi bütün ülkemizde görevlendirdik. Hava araçları dronelar da dahil olmak üzere bütün teknik imkanlarımızı ve kapasitelerimizi bunun için kullanıyoruz. Biz bütün personelimizle yollarda olacağız" şeklinde konuştu.

Çataklı, sinyal vermeden şerit değiştiren sürücülerin oldukça fazla olduğuna değinerek, bu konuda da uyarılarda bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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