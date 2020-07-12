İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, jandarma karakolu açılışına katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, jandarma karakolu açılışına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay'da açılışı yapılan Kale Jandarma Karakol Komutanlığının, Samandağ-Arsuz sahil yolu ile 2 bin 150 vatandaşı barındıran Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallelerinin emniyet ve asayişinden sorumlu olacağını söyledi.

12.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:17

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay'da açılışı yapılan Kale Jandarma Karakol Komutanlığının, Samandağ-Arsuz sahil yolu ile 2 bin 150 vatandaşı barındıran Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallelerinin emniyet ve asayişinden sorumlu olacağını söyledi.

Çataklı, Kale Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın açılışında, yeni karakol binasının ülkeye ve millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Kayınpederinin vefatı nedeniyle törene katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hataylılara selamını ileten Çataklı, "Burada daha önce faaliyette olan jandarma karakolumuzun uzun zamandır hizmetine ara verilmişti. Geçtiğimiz 21 Nisan'da yine burada yeni, modern bir karakol binası yapmak üzere karar aldık. Hızlıca inşaatına başlandı, bugün itibarıyla kısa sürede bu çok güzel eser tamamlandı." dedi.

Çataklı, karakolun kritik bir yerde bulunduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren Kale Jandarma Karakol Komutanlığı, hem buraya gelmeden önce açılışını yaptığımız şu güzel sahil yolunun hem de toplamda 2 bin 150 vatandaşımızı barındıran Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallelerinin emniyet ve asayişinden sorumlu olacaktır. Burada görev yapacak mesai arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim; burası sadece deniz kenarında güzel bir beldedeki, güzel manzaralı bir jandarma karakolu değildir. Sakın meseleye bu rahatlıkla bakmayalım. Burası aynı zamanda çok kritik bir bölgenin, çok kritik bir yolun, çok stratejik bir noktanın bulunduğu yerdir. Haritaya bakan da zaten bunu rahatlıkla anlayacaktır. Sizin buradaki göstereceğiniz en ufak bir ihmal, Allah korusun Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir can kaybı olarak bize geri döner. Terör örgütünün olsun, göçmen kaçakçılarının olsun, çatışma bölgesine geçmek isteyen kişilerin olsun, oralardan ülkemize sızmak isteyenler olsun, uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyenler olsun bunların hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergah. Onun için 'Aman ha dikkat' diyorum."

"Vatandaşla temasınızda lütfen kibar olun"

Yeni yolda hız yapmak isteyenlerin olabileceğine dikkati çeken Çataklı, bölgede trafik denetimlerinin sıkı tutulması konusunda uyarıda bulundu.

Çataklı, vatandaşlara karşı davranışlarda da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Burada yaşayan 2 bin 150 vatandaşımızın canı, malı, namusu da sizlere emanettir. Vatandaşla temasınızda lütfen kibar olun, kimseyi incitmemeye, onların işlerini görmeye gayret edin. Öte yandan işinizle ilgili tedbiri de sıkı tutun, tedbiri elden bırakmayın ki hani 'asayiş berkemal' olsun. Ne siz zarar görün ne de kimsenin zarar görmesine müsaade edin." ifadelerini kullandı.

Jandarmanın tecrübesinin ve kabiliyetinin yüksek olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Çataklı, jandarma personeline görevlerinde başarı diledi.

"Karakollarımızı, halkımızın yanı başında tesis ediyoruz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yeni karakolun hayırlı olmasını temenni ederek "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi konusundaki emir ve direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bize vermiş olduğu emir ve talimatlarla ülke genelinde ihtiyaç duyuran her yerde jandarma karakol komutanlıklarımızı, birimlerimizi ve birliklerimizi halkımızın hemen yanı başında, yerinde, mahallede, halkımızın ayağında hizmet vermek üzere tesis ediyoruz." diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yeni karakol binasının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kale Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın açılış kurdelesi kesildi.

Ziyaret defterini imzalayan Çataklı, beraberindekilerle gezdiği karakolun bahçesine fidan dikti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, jandarma karakolu açılışına katıldı

Kaynak: AA

Manşet

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