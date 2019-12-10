İçindeki Maceraperesti ortaya çıkar

10.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:48

Bacasız sanayi olarak bilinen turizm endüstrisinde yeni bir kavram olan macera turizmi her geçen gün popülerliğini arttırıyor. Her yıl yüzde 20 -30 oranında büyüme gösteren sektörde son rakamlara göre macera olsun diye 400 milyar dolara yakın para harcandı. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenecek 'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey' sektör profesyonellerini ve tüketicileri tek çatı altında buluşturuyor. Fuar aynı zamanda Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Balkan ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerini bir araya getirerek uluslararası platform oluşturuyor.

Dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen sektörlerinin başında gelen turizmde; alternatif turizm akla ilk gelen konaklamalı turizmin yerini aldı. Bunların başında macera turizmi geliyor. Macera turizmi açışından potansiyeli yüksek olan Türkiye'de düzenlenecek 'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey', ülkemizin tanıtımı açışından da önemli bir roloynuyor.Organizasyon ile macera turizmine ve sporlarına hizmet eden tesisler, işletmeler, ürün ve hizmet satanları, kulüpler, seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri ve tüm ilgilileri bir araya gelecek.

Doğa Sporlarının Usta İsimleri Maceracılar ile Buluşuyor

Kamp ateşi bu yıl da yanmaya devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen 'Kamp Ateşi Söyleşileri' 4 gün boyunca ziyaretçileri alanında uzman isimler ile buluştururken ekstrem sporlara dair merak edilenlerde sektörün ünlü isimleri tarafından cevap buluyor. Geçtiğimiz yıl Türk Dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, Milli Dağcı Doğan Palut gibi alanında önemli 21 sektör profesyonellerini ağırlayan etkinlik , bu yıl da birbirinden değerli isimleri konuk edecek. Macera dünyasını tek çatı altında buluşturan Adventure Turkey, sunum ve söyleşi, macera , kısa film ve macera dolu etkinlikleri ile maceraseverleri bekliyor.

En Güncel Spor Ekipmanları Macera Tutkunlarının Beğenisine Sunulacak

İlk yılında çok sayıda üretici, uygulayıcı ve hizmet verenlerin yer aldığı fuar, 2'nci yılındaSu Sporları, Kış Sporları, Hava Sporları Ekipmanları, Bisiklet, Motosiklet Ekipman ve Malzemeleri, Tesis Ekipmanları ve Hizmetleri olmak üzere outdoor spor dallarının farklı alanlarında macera sporu tutkunlarının ihtiyaç duyduğu tüm güncel ürün ve ekipmanlara ev sahipliği yapacak. Sektörün bir araya geleceği fuarda macera tutkunları aradıkları tüm ürün ve ekipmanlara aynı platformda ulaşma fırsatı elde edecek.

Kaynak: Bültenler