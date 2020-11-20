"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü
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"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü

20.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:04

ABD'de otomobil sürerken bir yandan da alkol alan Camilo Morejon "İçerken daha iyi sürüyorum" diyerek Facebook'tan paylaştığı videodan 10 dakika sonra kaza yaptı. Kazada Morejon'un kız arkadaşı ve araçtaki diğer iki kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde 26 Ekim'de yaşanan olayda, Camilo Morejon Facebook'ta araba sürerken bir yandan bira içtiği bir video paylaştı. "İçerken daha iyi sürüyorum" dediği videoyu paylaştıktan yaklaşık 10 dakika sonra 47 yaşındaki sürücü, karşı şeritten gelen siyah pikap kamyona çarptı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gümüş renkli Honda marka aracın sürücüsü Morejon ağır yaralanırken, kız arkadaşı Leosveyka Gonzalez dahil araçtaki diğer iki kişi Pedro Martinez ve Massel Rodriguez de yaşamını yitirdi.

Siyah pikap kamyonun şoförü Ricardo Rodriguez-Tamayo da ağır yaralandı.

DİĞER YOLCULAR DA ALKOLLÜYDÜ

Videoda yalnızca Morejon değil arabadaki diğer kişilerin de içki içtiği görüldü. Harris Belediyesi Bölge Başsavcısı Sean Teare, Morejon'un 3 kez içkili araç kullanıp adam öldürme bir kez de içkiliyken saldırıyla suçlandığını söyledi.

80 YIL HAPİS YATABİLİR

Soruşturmada, civardaki barların araştırılacağı ve Morejon'a belirlenen saatler dışında içki satarak kazanın oluşmasında rol oynayan iş yerlerinin tespit edileceği belirtildi. Başsavcı, "Civarda şüpheli 3 ya da 4 bar bulunduğunu tespit ettik. Bu işletmelere gidip hangisinin Morejon'a içki sattığını bulacağız" dedi.

Morejon suçlu bulunursa 80 yıla kadar hapis yatabilir.

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