İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? - Haberler
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İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor?

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İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor?

Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri nerede çekiliyor merak edildi. Beğenilen dizi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor araştırılıyor. Peki, İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? İşte tüm bilgiler...

İçimizden Biri hangi ilimizde çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İçimizden Biri nerede çekiliyor? İçimizden Biri Türkiye'de mi çekiliyor?

İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Muğla, Marmaris'de gerçekleştirilmektedir.

İçimizden Biri dizisinin çekimleri Muğla ilimizde yapılmaktadır. Dizi Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde çekiliyor.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bora Akkaş : Adam

Özge Yağız : Havva

Mustafa Avkıran : Hünkar

Derya Alabora

Renan Bilek : William

Asuman Dabak

Benian Dönmez : Adile

Burak Satıbol

Deniz Cengiz

Ceren Karakoç

Korhan Herduran : Hulusi Güler

Faruk Akgören : Bahtiyar

Ozan Can Yiğit

Metin Çanak Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İrem Tuncer : Fatoş

-Pelin Şükrüoğlu Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Nil Kılınçoğlu

Hira Nur Eyigün

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Haber: İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? - Haberler
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