İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti
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İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti

18.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:19
İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki genç yolda buldukları içerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki genç yolda buldukları içerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Besni ilçesi Yenikent Kartal Kavşağı yakınlarında yolduk yürüdükleri esnada içerisinde 2 bin 200 TL olan cüzdan bulan Ömer Faruk Meşen ve Zeynel Abidin Denizhan, belediyeye giderek durumu anlatıp cüzdan sahibinin bulunmasını istedi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla cüzdan sahibi S.D., bulundu. İçerisinde para bulunan cüzdanını alan S.D., Ömer Faruk Meşen ve Zeynel Abidin Denizhan'a, teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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