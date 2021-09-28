İçeride Hiroşima'nın 200 katı büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor

Fransa'daki Mururoa adası, Google Maps'te görünmemesi ve ziyaretçilere tamamen yasak olması nedeniyle oldukça ilgi geçiyor. Ancak buradan sonrası daha da ilginç. Çünkü adanın içerisinde, Hiroşima'dan 200 kat daha güçlü olduğu belirtilen atom bombasının saklandığı iddia ediliyor. Bu iddia Fransız siyasetçiler tarafından da reddedilmiyor.

1996 YILINDA NÜKLER TESTLER DURDURULDU

Adada 1996 yılına kadar nükleer denemeler yapılıyordu ancak dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın talimatıyla denemeler durduruldu ve buradaki tesisler söküldü. Fransız askerler tarafından korunmaya devam edilen adanın içerisinde yine de nükleer silahların bulunduğu belirtiliyor.

ZİYARETÇİLERİN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAK

Mururoa adasına ziyaretçi giriş çıkışları yasak. Güvenlik nedeniyle Google Maps'te dahi sansürlenen adanın yarısı ise normal şekilde görülüyor. Bu da nükleer silahların, adanın diğer tarafında olduğu şeklinde yorumlanıyor.

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