İç sulardaki av yasağı Pazartesi bitiyor
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İç sulardaki av yasağı Pazartesi bitiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, İç sulardaki av yasağının 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren sona ereceğini, avlanacakların asgari boy limitlerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

İç sulardaki av yasağı Pazartesi bitiyor
14.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:23

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, İç sulardaki av yasağının 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren sona ereceğini, avlanacakların asgari boy limitlerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

İl genelinde bulunan akarsularda olta balıkçılığı yasağı 15 Haziran'da sona eriyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, 15 Martta başlayan iç sulardaki av yasağının 15 haziran itibari ile sona ereceğini, olta balıkçılarının akarsuda sazan, kadife, Şiraz ve yayın balığı avcılığını yapabileceklerini belirtti. Çiçek: "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla balıkçılarımızın avlanma kurallarına ve yasal avlanabilir asgari boy limitlerine dikkat ederek avlanmalarının iç sularımızdaki stok yönetimi açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra tüm dünyada yaygın olan covid-19 salgını sebebiyle sosyal mesafeye riayet edilmesi ve maske kullanımını da ihmal etmeden avlanmanın önemini vurgulayarak iç sularda açılan bu yeni av döneminin tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli olması diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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