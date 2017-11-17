Ic İçtaş Enerji'den Üniversiteler ile İş Birliği

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TREDAŞ) de aralarında bulunduğu IC İçtaş Enerji bünyesinde, Trakya bölgesi ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteler ile iş birliği başlatıldı.



TREDAŞ açıklamasına göre, kadınların iş hayatındaki istihdamının ve cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasına ilişkin farkındalığın arttırılmasına yönelik IC İÇTAŞ Enerji'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliği ile başlattığı çalışmalar sürüyor.



"Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji'de" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında IC İÇTAŞ Enerji bünyesinde, Trakya bölgesi ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yapıldı. İş birliği doğrultusunda, IC İçtaş Enerji'nin insan kaynakları yönetici ve yetkilileri, Türkiye'de çeşitli üniversitelerin elektrik, elektrik ve elektronik bölümleri ile mühendislik kulüplerine ziyaretler gerçekleştirdi.



TREDAŞ ve Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ'nin de aralarında bulunduğu proje kapsamında IC İçtaş Enerji, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Kırklareli Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek projeyi anlattı.



Etkinlikler yoluyla öğrencilere, IC İçtaş Enerji'de kariyer olanakları, şirket bünyesinde çalışan kadın mühendislerin sektöre bakış açısı ve deneyimleri aktarıldı.



Proje ile kadın mühendislerin, enerji sektöründeki istihdamında süregelen dengesiz dağılımın giderilmesine katkıda bulunmak, cinsiyet ayrımı yapılmadan çalışanlara eşit fırsatlar sunmak ve gerek sahada gerekse yöneticilik pozisyonlarında kadınların aktif rol almasını sağlamak hedefleniyor.