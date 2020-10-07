İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi
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İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi

07.10.2020 10:54 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:10

Kendi markasının iç çamaşırı defilesinde içinde hadis geçen bir şarkı çaldıran Rihanna, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Tamamen sorumsuzcaydı. Müslümanlardan özür dilerim" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen cuma günü 'Savage x Fenty' adlı iç çamaşırı markasının moda defilesini gerçekleştirdi. Defile esnasında ise CouCou Chloe'nin İslami bir hadise yer verdiği 'Doom' isimli şarkısının çalınması ise tepkilere neden oldu.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİ İNCİTTİĞİM İÇİN İNANILMAZ ÜZGÜNÜM"

Sosyal medyada kısa sürede tepki çeken Rihanna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Savage x Fenty Show'umuzdaki kasıtlı olmayan büyük bir hataya dikkat çektikleri için Müslümanlara teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi, bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum. Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm. Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve bu yüzden bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı. Artık böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayacılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi

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Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde hadislerden bahseden şarkıda hangi hadis geçiyor?
Haber Yorumları (5)
KOH: Zaten varlığı komple saygısızlık.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CENGİZ İNAN: ne kadarda yaşarsan yaşa ne kadar paran olursa olsun bir gün mezara girecek, mezarada o güzelliginle ögündüklerin çürüyüp toprak olacaksın ve seni bir damla kandan yaratan rabbinin huzurunda hesap verecek ve layık oldugun yere gideceksin
Cevap Yaz 22 15 Yayından Kaldır
RİHANNA: TAMAM
5 10 Yayından Kaldır
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