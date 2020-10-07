İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi

Kendi markasının iç çamaşırı defilesinde içinde hadis geçen bir şarkı çaldıran Rihanna, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Tamamen sorumsuzcaydı. Müslümanlardan özür dilerim" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen cuma günü 'Savage x Fenty' adlı iç çamaşırı markasının moda defilesini gerçekleştirdi. Defile esnasında ise CouCou Chloe'nin İslami bir hadise yer verdiği 'Doom' isimli şarkısının çalınması ise tepkilere neden oldu.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİ İNCİTTİĞİM İÇİN İNANILMAZ ÜZGÜNÜM"

Sosyal medyada kısa sürede tepki çeken Rihanna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Savage x Fenty Show'umuzdaki kasıtlı olmayan büyük bir hataya dikkat çektikleri için Müslümanlara teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi, bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum. Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm. Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve bu yüzden bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı. Artık böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayacılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.