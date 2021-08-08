İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli yağış bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli yağış bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

İç Anadolu'nun doğusunda bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğusunda bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Makinistlerin dikkati büyük bir faciayı önledi! Treni durdurup ormanlık alandaki yangını söndürdüler
Makinistlerin dikkati büyük bir faciayı önledi! Treni durdurup ormanlık alandaki yangını söndürdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Sibel Can Tuğba Özay Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Burak Elmas Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:23:33. #1.16#

title