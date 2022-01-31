İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kayseri'de gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi personeli, ana arterlerde yol açma ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Kayseri-Erciyes ve Erciyes-Develi kara yolunun ulaşıma açık olduğu öğrenildi.

Yozgat

Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle 105 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Taksici İlker Özdemir, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır böyle bir kar yağmamıştı. Kar berekettir, susuzluğumuzu engeller. Kar yağmasaydı susuz kalacaktık." dedi.

Emre Demirel de mevsimlerin kurak geçmesinden dolayı kar yağışına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "İlimizin ve ülkemizin böyle bir kar yağışına ihtiyacı vardı. Kar bereketiyle geldi. Gördüğümüz kadarıyla da belediye ve İl Özel İdare ekipleri çalışıyor, daha çok yağsın istiyoruz." diye konuştu.

Kırşehir

Kırşehir'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 100 köy yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı nedeniyle 15 köyün elektrik hatlarında arıza meydana geldi. TEİAŞ ekipleri, köylere elektrik verilebilmesi için çalışma yürütüyor.

İki köyde çöken ahırlardaki büyükbaş hayvanlar, AFAD, itfaiye ve Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, kar yağışı ve sis nedeniyle kara yollarında sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Nevşehir

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları 67. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, kent merkezinde kaldırımlardaki karı temizledi.

Bazı sürücüler, araçlarını bulunduğu yerden çıkarabilmek için çevredekilerden yardım aldı.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle Tusan Sokak'taki binanın açık alanında bulunan otoparkın demir çatısı çöktü. Metal yığınların altında kalan 6 araçta hasar oluştu.

Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık ve Alkan köylerinde büyükbaş hayvanların bulunduğu iki mandıranın çatısı, üzerindeki kar kütlesi nedeniyle çöktü. Olayda telef olan hayvanın bulunmadığı öğrenildi.

Yollarda polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyardı.

Niğde

Niğde'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bazı esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.