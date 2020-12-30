İbrahim Tenekeci kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Eserleri nelerdir? İbrahim Tenekeci hayatı ve biyografisi nedir?

İbrahim Tenekeci kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Eserleri nelerdir? İbrahim Tenekeci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBRAHİM TENEKECİ KİMDİR?

1 Eylül 1970 yılında Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk şiir ve yazıları, Milli Gazete'nin 'sizden gelenler' köşesinde yayımlandı. Sonrasında ağırlıklı olarak Kardelen, Dergâh, Kırklar, Derkenar, Merdiven, Endülüs, Edebi Pankart, Düş Çınarı, İkindi Yağmuru, Kaşgar, Edebiyat Ortamı, Ayraç ve Türk Edebiyatı dergilerinde göründü. 1998 – 99 yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat editörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 1 Ekim 1999 – 15 Ekim 2010 yılları arasında Milli Gazete'de köşe yazarı ve düşünce sayfası editörü olarak görev yaptı. Son iki yıl, Mehmet Vefa adıyla, Milli Gazete'nin günlük bulmacalarını da hazırladı. 2000- 05 yılları arasında, 36 sayı yayımlanan Kırklar dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Aynı yıllar içinde, Birey ve Birun Yayınları'nda dizi editörü olarak yer aldı; kırktan fazla kitabın yayınlanmasına vesile oldu. 2005-2010 yılları arasında Dergâh dergisinin mutfağında bulundu, derginin son okumasını yaptı. 2011 yılında, kısa bir süre yayın hayatına devam eden Yeni Söz gazetesinin düşünce ve analiz editörüydü. Halen Profil Yayınları'nda şiir editörlüğü, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca aylık edebiyat ve fikriyat dergisi İtibar'ın genel yayın yönetmenidir. Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Yılın Şairi" seçildi. Aynı yıl, "Yılın Yazarı" ödülünü de aldı. Evli ve beş çocuk babasıdır.

ESERLERİ NELERDİR?

Şiir;

Üç Köpük

Peltek Vaiz

Güzellik Uykusu

Giderken Söylenmiştir

Ağır Misafir

Kimsenin Kalbi

Görmeden Ölmek (2016)

Özet Görüntüler

Deneme;

Uçuş Denemeleri

Son Düzlük

Tüfeksiz Hareketler

Öbür Divan