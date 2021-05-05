İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya Bodrum'da

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses televizyon programı çekimlerine ara verir vermez soluğu Bodrum'da aldı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses televizyon programı çekimlerine ara verir vermez soluğu Bodrum'da aldı. Dostları ile iftar yemeği yiyen Tatlıses'e, Gülçin Karakaya da eşlik etti.

Televizyon programı çekimlerine ara verilen İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya (25) ile birlikte Bodrum'a geldi. Tatlıses, yakın dostları ve Karakaya ile birlikte Bitez'de bulunan işletmesinde iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası "ibo show'u izleyen Tatlıses'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı