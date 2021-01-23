İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küstü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küstü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?

23.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:50
İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küstü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?

9 yıl aradan sonra tekrar başlayan İbo Show'un 10. bölüm konukları arasında Ebru Yaşar dikkat çekti! Uzun zamandır küs olan İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar barıştı mı? soruları merak edilmeye başladı. Peki, İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küsmüştü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, İbo Show'un bu haftaki programına konuk oluyor. Böylece, İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar 15 yıl sonra aralarındaki küslüğü sona erdirdi. Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses küslüğü ve kavgasının nedeni vatandaşlar tarafından merak edildi ve araştırılmaya başladı. Peki, İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küstü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?

İBRAHİM TATLISES VE EBRU YAŞAR NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar 15 yıldır küstü. Bugün programa gelmesi barıştıklarını göstermiş oldu. Programda anlatılır mı bilinmez ama, izleyiciler küslüğün nedenini merak etti. Bu konu hakkında Ebru Yaşar verdiği bir röportajda şunları söyledi:

"Kırgınlık var aramızda. Ama İbrahim Bey kırgın bana. Önce beni Erol Köse'ye devretti. Sonra bu albüm çalışmamda beni aradı, "Gel albümü İdobay'dan çıkar" dedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. O da kızdı. Bence o beni çok seviyor. Ama ben daha çok seviyorum kendisini. İbrahim Tatlıses, beğenmediği insana yatırım yapmaz. O bana çok büyük yatırım yaptı."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cinayet Twitter Otomobil Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küstü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 20:50:15. #1.16#
title