İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küstü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?

9 yıl aradan sonra tekrar başlayan İbo Show'un 10. bölüm konukları arasında Ebru Yaşar dikkat çekti! Uzun zamandır küs olan İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar barıştı mı? soruları merak edilmeye başladı. Peki, İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küsmüştü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, İbo Show'un bu haftaki programına konuk oluyor. Böylece, İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar 15 yıl sonra aralarındaki küslüğü sona erdirdi. Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses küslüğü ve kavgasının nedeni vatandaşlar tarafından merak edildi ve araştırılmaya başladı. Peki, İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar neden küstü? İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar kavga mı etti?

İBRAHİM TATLISES VE EBRU YAŞAR NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar 15 yıldır küstü. Bugün programa gelmesi barıştıklarını göstermiş oldu. Programda anlatılır mı bilinmez ama, izleyiciler küslüğün nedenini merak etti. Bu konu hakkında Ebru Yaşar verdiği bir röportajda şunları söyledi:

"Kırgınlık var aramızda. Ama İbrahim Bey kırgın bana. Önce beni Erol Köse'ye devretti. Sonra bu albüm çalışmamda beni aradı, "Gel albümü İdobay'dan çıkar" dedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. O da kızdı. Bence o beni çok seviyor. Ama ben daha çok seviyorum kendisini. İbrahim Tatlıses, beğenmediği insana yatırım yapmaz. O bana çok büyük yatırım yaptı."