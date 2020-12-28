İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu
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İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu

28.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:46

Ünlü türkücü İbrahım Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası "Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu.

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası savcılığa başvurdu. Tatlıses, şikayet dilekçesinde "Abdullah Uçmak tarafından öldürülmeye çalışıldığım kamuoyunun malumu. Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" dedi.

TEHDİT UNSURUNA RASTLANMADI

Günaydın'da yer alan habere göre, Tatlıses'in şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtti.

2011 YILINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.

İbrahim Tatlıses 'Tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvurdu
Abdullah Uçmak

Daire, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal hakkındaki Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını az bularak bozmuştu.

16 Aralık 2020'de görülen duruşmada Abdullah Uçmak; "Allah var onun (İbrahim Tatlıses) vurulduğuna çok sevindim." ifadesini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses 'Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvurdu
Haber Yorumları (3)
KASIMPAŞA: Bir zamanlar tatlıses tehtit ediyordu insanları. . . Millet unuttu geçmişi. . . Allah işte ne yaparsan yaşatıyor.
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HASAN DİNÇ: Aynen. Bu senin için de geçerli. . .
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BEYOĞLU: şimdi de cumartesi geceleri ibo show adı altında ağlama geceleri yapıyor. devir değişti eskiden sıra geceleri yapılırdı artık oldu ağlama geceleri :)
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