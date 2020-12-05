İbrahim Tatlıses ne zaman, nasıl vuruldu? İbrahim Tatlıses kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları!
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İbrahim Tatlıses ne zaman, nasıl vuruldu? İbrahim Tatlıses kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları!

05.12.2020 20:34 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:38
İbrahim Tatlıses ne zaman, nasıl vuruldu? İbrahim Tatlıses kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları!

Müzikteki başarılı kadar gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımları ve başarıları bulunan İbrahim Tatlıses ne zaman, nasıl vuruldu? İbrahim Tatlıses kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları!

9 yıl aradan sonra tekrar İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses ne zaman, nasıl vuruldu? İbrahim Tatlıses kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları!

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN, NASIL VURULDU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi. İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.

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