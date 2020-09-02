İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un detayları belli olmaya başladı Sağlık sorunlarından dolayı uzun yıllardır ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara dönüş yapacak. Tatlıses'in programı Star TV'de yayınlanacak.

Yıllar önce yaşadığı feci kazanın ardından ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeniden sevenleriyle buluşacak. İbo Show ile hayranlarıyla buluşacak olan Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı.

HER HAFTA YENİ KONUKLAR OLACAK

TV100'de yer alan habere göre: Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, Star TV ile anlaşma yaptı. Uzun süredir hayatına İzmir'de devam eden sanatçı, programın çekimleri için İstanbul'a gelecek. Öte yandan programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Şimdiden izleyicilerini heyecanlandıran Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.