İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada, Bir AVM'de İtfaiyeci Oldu

İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada, Bir AVM'de İtfaiyeci Oldu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada, sömestir tatilinin son gününü bir AVM'de itfaiyeci oyunuyla değerlendirdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sömestir tatilinin son Cumartesi günü kızı Elif Ada ile birlikte Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tatlıses'in küçük kızı, itfaiye oyunuyla doyasıya eğlendi.

TATİL İÇİN İSTANBUL'A GELDİLER

Bursa'da yaşayan ve sömestir için İstanbul'a gelen anne-kız tatillerinin bir gününü de Trump AVM'de yer alan çocuk şehri KidzMondo'da geçirdi. Merak ettiği meslekleri KidzMondo'da deneyimleyen Elif Ada, ilk meslek olarak itfaiyeciliği seçti.

İTFAİYECİ OLDU

Çocuk şehrinde itfaiyeci olup yangın söndüren Elif Ada'nın neşesi görülmeye değerdi. Görevini başarıyla tamamlayınca da ilk tebriği annesinden aldı. Elif Ada seçtiği meslekleri başarıyla yerine getirirken onu izleyen annesi de bol bol el sallayıp, öpücük yolladı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (16)

  • VAYBEEE:
    Türkiye bu haberle yıkılıyor drprem etkisi yaptı kafeler kahvehaneler tüm sokak bu haberle çalkalanıyor türkücü bu akşam saatlerinde bu haberle ilgili açıklama yapması bekleniyormuş Times dergisi kapak yapacakmış ZDF flash haber olarak geçti Ayşegül Yıldız ise sessizliğini koruyormuş
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  • HİCABİ:
    Allah sahibine bağışlasında bu kadınlar çocuk doğurunca sanırım az yiyor ve spor yapıyor. diğer kadınlar günlerde bol bol oturup göbek dolduruyorlar. Estetik demeyin ne zenginler var böyle olamayan. :(
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