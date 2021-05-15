İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözlerinin ardından bambaşka biri oldu. 22 kilo verip 36 bedene düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni pozlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
HIRS YAPTI
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözlerinin ardından hırs yapan Deniz Seki, 22 kilo verip 36 bedene düştü.
GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTIYOR
Son paylaşımına "Yaklaşıyor yine sonu Nirvana" notunu düşen 50 yaşındaki Deniz Seki, fit halleriyle genç kızlara taş çıkartıyor.
İşte Deniz Seki'nin pozları;