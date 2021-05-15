İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözlerinin ardından bambaşka biri oldu. 22 kilo verip 36 bedene düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni pozlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.