İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu Ahmet Tatlı çıktı İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişi oğlu Ahmet Tatlı çıktı. Babasının şikayeti üzerine karakolda ifade veren Tatlı, görüntülenmemek için binanın arka kapısından çıkıp uzaklaştı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından aile sırlarını ifşa eden birinin olduğunu belirterek "Köstebeğe ulaşmaya az kaldı" dedi. Türkücünün aile sırlarını ifşa eden kişi ise en yakınındaki isim çıktı.

"İÇİMİZDEKİ KÖSTEBEĞİ ULAŞMAYA AZ KALDI"

Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullandı.

BABASININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE İFADE VERDİ

İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Tatlı, ifade vermek için emniyete gitti, Tatlıses de o sırada karakoldaydı. Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlı, görüntülenmemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.