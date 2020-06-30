İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
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İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı

İbrahim Tatlıses'in aşk yaşadığı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'nın şarkıcının bir dönem manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Tatlıses ile arasında 43 yaş fark bulunan Karakaya'nın ailesi de bu ilişkiye karşı çıkıyor.

30.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:39

2011 yılında geçirdiği kaza sonrası uzun süredir ekranlarda olmayan 68 yaşındaki usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki yeni aşkı Gülçin Karakaya ile kamera karşısına geçti. Yeni ilişkisiyle kısa sürede gündem olan Karakaya hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMEDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre: İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Öte yandan Tatlıses, önceki gün Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

İbrahim Tatlıses, aylar önce yaptığı bir paylaşımda Gülçin Karakaya'yı asistanı olarak tanıtmıştı.

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkının mesleği hakkındaki ilginç detay ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Haber Yorumları (3)
ADS: Bu dogal afetler sizcede normal degilmi böyle bir dünyada
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KARADENİZ: Ne kadar karşı çıksanızda çıkmasanızda ibo zaten arpayı fırına vermiştir
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6.FİLO: Allah belanızı versin. . Zaten veriyor.
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