: İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'a "Dolandırıcı" diyen bir kadına sosyal medya üzerinden gözdağı verdi

10.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:35

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi olan Ayşegül Yıldız hakkında bir kadın "Bursa'da A.Y, diye bir şahsiyet var. Suikaste uğrayan o meşhur türkücünün ex eşi. Kendisi orayı burayı kiralıyp sonra da kirayı ödemediği gibi üstüne bir de aidat borcu takıp kaçıyor. Asla bu kişiye evinizi, dükkanızı vs kiraya vermeyin ve asla sözüne itimat etmeyin. Dolandırılırsınız"iddiasında bulundu.

EŞİNİN ARKASINDA DURDU

Ayşegül Yıldız'ın dolandırıcılıkla suçlandığını duyan İbrahim Tatlıses, söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından paylaşıp, uzun bir açıklama yaparak iddianın sahibine gözdağı verdi.

"İFTİRANIN BEDELİNİ HUKUKİ YOLLARLA ÖDETİRİZ"

Eski eşine toz kondurmayan Tatlıses, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ayşegül Hanım'la, kızım Elif Ada'mın annesi olması dışında çok uzun bir geçmişimiz vardır. Ben Ayşegül Hanım'ın karakterini de, iş disiplinini de, duruşunu da çok iyi bilirim ve kendisine kefilimdir. Ama gelin görün ki; insanlar yıllardır üzerimizden pirim yapmaktan bıkmadılar usanmadılar. İnsanlara çamur atmak, iftira atmak ne kadar kolay oldu ama artık kimse bunlara pirim vermiyor. Kimsenin haddine değil bu hareketler! Bunun mahkemesi var, adaleti var. Bu iftiranın bedelini hukuki yollarla ödetiriz. Gerisini, iftira atarak ünlü olmaya çalışan zavallılar düşünsün! Ayşegül Hanım yalnız değildir..!!! Arkasında ben varım, ailesi var, sevenlerimiz var! Son olarak her zaman söylediğim gibi "Yel kayadan toz alır" diyorum, kızımın anası Ayşegül Hanımın açıklamalarına imzamı atıyorum. Saygılarımla."

Ayşegül Yıldız da hakkında "Dolandırıcı" diyen kadın için "Konu yargıda şimdi adalet zamanı" dedi.

