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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verecek

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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verecek

Geçirdiği silahlı saldırı sonucu sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıllık aranın ardından konser sahnesine dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses 12 yıllık aranın ardından konser sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Polat Yağcı, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'ni İbrahim Tatlıses ile kapatmayı planlıyor. 12 yıllık aranın ardından yeniden sahnede sevenleriyle şarkılarını seslendirecek olan İbrahim Tatlıses'in Kuruçeşme sahnesinde 3-4 konseri art arda vermesi bekleniyor. Öte yandan İbrahim Tatlıses'e eşlik edecek dev bir orkestranın da hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verecek

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Haber: İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verecek - Haberler Magazin
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