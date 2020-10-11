İbrahim Nebioğlu kimdir? İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli?
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İbrahim Nebioğlu kimdir? İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli?

11.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:34
İbrahim Nebioğlu kimdir? İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli?

İbrahim Nebioğlu hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Kullanıcılar İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli, evli mi gibi soruların yanıtını arıyor. İbrahim Nebioğlu boyu, kilosu ve biyografisi haberimizde.

İbrahim Nebioğlu kariyeri araştırılıyor. Eski Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmış olan İbrahim Nebioğlu, Bakü'de doğdu. İbrahim Nebioğlu kim, aslen nereli soruları yoğun olarak sorgulanıyor. İşte, İbrahim Nebioğlu biyografisi, özgeçmişi...

İBRAHİM NEBİOĞLU KİMDİR?

Nebioğlu, 1961 yılında Azerbaycan Bakü'de dünyaya geldi. Azerbaycan Petrol Akademisi'ni kazandı ve burayı 1983 yılında başarıyla bitirdi. Doktorasını 1990'da tamamladı.Azerbaycan Radyo ve Televizyonunda sunduğu programlar sayesinde adını duyurdu.

İbrahim Nebioğlu, ilk defa Azerbaycan-Türkiye müşterek televizyonu kurmasıyla da bilinir. 1993 - 2003 Mart ayına kadar Azerbaycan Televizyonu'nun Ankara-Türkiye Temsilciliğini yaptı. Ayrıca gazetelerde çeşitli yazılar kaleme aldı. BBC World Service'ın 8 yıl boyunca Türkiye muhabirliğini yaptı. Zerkolo, Ayna, Panorama ve Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2003 yılında Türkiye'de yılın yabancı gazetecisi seçildi.

Nebioğlu, İstanbul'a Azerbaycan Başkonsolosu olarak göreve geldi. Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin fahri başkanlığını da yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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