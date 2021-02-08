İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza cephesinden kötü haber!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Daha önce onlarca kez ayrılıp barışan çiften İbrahim Kutluay, bizzat kendisi 1 Kasım 2020'de ayrıldıklarını açıklamış, fakat 30 Kasım 2020'de ise tekrar barıştıklarını ilan etmişti. Konuşulanlara göre çift, bu kez tekrar bir araya gelmemek üzere ilişkilerini kesin bitirmiş.

TÜM EŞYALARINI TOPLADI

Dost bir şekilde ayrılık kararı alan İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'nın evinde olan tüm eşyalarını da toplamış.

AYRILIK SONRASI ÇOCUKLARIYLA TATİLE ÇIKTI

Edwina Sponza uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, bu kez ayrılıkta kesin kararlıymış. Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ve Ömer ile her daim yakından ilgilenen İbrahim Kutluay, ayrılık sonrası ise çocukları ile kısa bir tatile çıkmış…

Kaynak: Snob Magazin