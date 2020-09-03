İbrahim Kalın'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı: Dualarımız sizinle Koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçmiş olsun dileklerini iletti.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

Kalın paylaşımında "Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Binali Yıldırım, eşiyle birlikte yaptırdıkları koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını şu paylaşımla duyurdu: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."