24.09.2019 14:17

İbrahim Erkal'ı yaklaşık 2,5 yıl önce evinini otoparkında geçirdiği kaza sonrasında kaybettik. Tansiyonu düşen ve dengesini yitiren sanatçı, başını vurması sonrasında beyin kanaması geçirdi. O günlerde 12 günlük olan kızı Elifsu, babasının mezarını ziyareti sırasında söylediği sözler herkesi gözyaşlarına boğdu. Bu haber sonrasında sanatçının hayatı merak konusu oldu. Peki, İbrahim Erkal kaç yaşında vefat etti? İbrahim Erkal kimdir?

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

İbrahim Erkal, 10 Ekim 1966'da Erzurum'da doğdu. Altı kardeşli ailenin en büyüğü olan sanatçı, ilkokul ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlandı. Müziğe olan ilgisi ilkokul çağlarında başladı. Ve bağlama, mandolin, flüt çamayı öğrendi. Lise sonrasında ise Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başladı. 1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)" adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat sesini duyuramadı.

1994 yılının ilk ayında kendi adıyla çıkardığı ilk albümü Tutku adlı albümünü yayınladı. Bu albümle sesini duyurmayı başardı ve müziğiyle insanların ilgi odağı oldu.

1995 yılının ilk aylarında Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü yayınladı. Albümdeki, "Sevmesen de Olur" ve "İnsafsız" gibi şarkılar ön plana çıktı.

1996 yılının yaz aylarında üçüncü albümü Gönlünüze Talibim çıkmıştır. Albümün çıkış parçası olan "Unutmayacağım" yayınlanmıştır ardından ikinci parça "Canısı" yayınlandığında albüm büyük bir patlama yaşadı. Albüm listelere girdi ve satışları oldukça yükseldi. Albümdeki bir şarkı hariç hepsinin sözü İbrahim Erkal'a aitti. Daha sonra albümden "Erzurum'a Gel" adlı şarkı yayınlandı. İbrahim Erkal, ülke çapında tanındı. Albümün büyük başarısından sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda aday gösterildi ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayrıldı.

1997 yılında Canısı adlı TV filminin başrolünde Emine Ün ile birlikte oynadı. Film yayınlandığı gün çok reyting alınca dizi olarak yayınlanma kararı alındı. Aynı yıl Canısı adıyla Star TV'de dizi olarak yayınlanmaya başlandı. Daha sonra dizi Show TV'ye geçti ve 1998 yılında ekranlara veda etti.

1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam çıktı. Albümden ilk olarak "Güllere de Küstüm" adlı şarkı yayınlanan ilk parça olmuştur. Ardından diğer hit şarkısı "Gavurun Kızı" parçasını yayınladı. Albüm oldukça beğenildi ve iyi bir satış grafiği çizdi. Albümden son olarak albümün en fazla ses getiren parçalarından birisi olan "Sen Aldırma" adlı parçayı yayınladı. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayınlanmaya başladı.

5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya'yı çıkardı. Albümle aynı adı taşıyan "De Get Yalan Dünya" adlı parça döneme damgasını vurdu. Ardından albümden bir parça daha yayınladı. 2001 yılında Su Gibi albümünü çıkarmıştır. Albümdeki "Aşkından Yanayım Mı (Gönül)" parçası döneme damgasını vurdu. Radyolarda ve televizyonlarda sıkça gösterildi.

Ardından Aşkname, (2002), Gönül Limanı (2004), Yüreğinden Öpüyorum - Gülüm (2006), Aranağme (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) albümlerini çıkardı. Şubat 2017 tarihinde Ömrüm adındaki on üçüncü albümünü çıkardı. Albümle aynı adı taşıyan "Ömrüm" adlı parça beğeni toplamayı başardı.

2003 yılında, Filiz Akgün ile evlendi. 2004 yılının Temmuz ayında Dilara Hatice adında kızı dünyaya geldi. 2005 yılında oğlu Erenalp Erkal dünyaya geldi. 2010'lu yılların başında bir gıda dükkanı açtı.

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erkal, yoğun bakıma alındı. 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayatî fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi. 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2017'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Ödülleri :

1997 – 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Beste

1998 – 4. Kral TV Video Müzik Ödülleri – Arabesk – Fantezi Erkek

Albümleri :

1993 – Tutku

1994 – Sıra Bende-Aklımdasın

1996 – Gönlünüze Talibim

1998 – Sırılsıklam

2000 – De Get Yalan Dünya

2001 – Su Gibi

2002 – Aşkname

2004 – Gönül Limanı

2006 – Yüreğinden Öpüyorum – Gülüm

2008 – Aranağme

2011 – Burnumda Tütüyorsun

Filmleri :

1996 – Canısı (Sinema)

1997 – Canısı (Dizi)

1998 – Sırılsıklam (Dizi)

2004 – Cennet Mahallesi-(Konuk Oyuncu) (Dizi)

Kitapları :

Ben Bu Şöhreti Sevmedim

Şarkılarım 1