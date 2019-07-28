İbrahim Çolak'ın gözü olimpiyat madalyasında - BOLU

Avustralya'da 2017'de düzenlenen Dünya Kupası'nda halka branşında yaptığı hareketi Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirilen milli sporcu İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyor.

İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekimde Almanya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesi kamplarının devam ettiğini, önlerinde yoğun bir 2 ay olacağını belirtti.

Dünya sıralamasında ilk 12'ye girerek takım halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedeflediklerini aktaran milli cimnastikçi, "2020 Olimpiyatları'nda bireysel olarak halka aletinde finale kalıp madalya almak istiyorum. İnşallah olur. Olursa bu, hem benim kariyerim hem de Türk cimnastiği için bir ilk olur. Güzel dereceler alacağımıza inanıyorum. Birden çok madalya da olabilir. Hiç zor değil gerçekten. Biz bunu yapabilecek kapasitede sporcularız. Dünya cimnastiğindeki herkes bizi biliyor, bizim yapabileceklerimizi biliyor. Çoğu zaman bizden korkuyorlar. Tamamen odaklanmış bir şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Onları gerçekleştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

İbrahim Çolak, cimnastikte yapılan yeni hareketlerin video ve listesinin FIG tarafından yayımlandığını belirterek, "Çolak" hareketinin de o videonun içerisine girdiğini ve sosyal medyada çok izlendiğini anlattı.

"Çolak" hareketini bir kez yaptıktan sonra omzunda bir rahatsızlığın olduğunu kaydeden 24 yaşındaki sporcu, "Omzum iyileşti ama hareketi tekrar yapmak için zaman bulamadım. O hareketin daha çok duyulması, daha çok kişi tarafından tercih edilmesi için hareketi tekrarlamam gerekiyor. Yarışmalarda daha çok yaparsam hareket daha çok göz önüne çıkar ve benim için prestij olur. 'Çolak' hareketi, kim yapıyor İbrahim Çolak. Kulağa ve göze daha güzel gelir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Çolak, madalya alındığında o yıl ya da en fazla iki sene madalyanın konuşulduğunu, yıllar geçtikçe unutulduğunu belirterek, literatüre geçmenin daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Özgören: "Hedefimiz ilk 12'ye girmek"

Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Milli Takım Teknik Koordinatörü Ziya Özgören, 2018'de yapılan dünya seçmesinde ilk 24'e giren ülkelerin, ekim ayında Stuttgart'ta gerçekleştirilecek, 2020 Olimpiyatları'nın son takım seçmesi olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını hatırlattı.

Geçen yıl 15. sırada yer aldıklarını vurgulayan Özgören, "Hedefimiz bu yıl ekim ayında yapılacak şampiyonada ilk 12'ye girmek. Ülkeler arasında ilk 12'ye girmemiz halinde inşallah 2020 Olimpiyatları'na takım olarak gideceğiz. Bu hedefler doğrultusunda plan ve programlarımız bütün hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Özgören, geçen yıl çok iyi bir yarışma çıkarmamalarına rağmen Dünya Şampiyonası'nda 15'inci olduklarını belirtti.

"Sporcularımızı dünya tanıyor." diyen Özgören, şunları kaydetti:

"Dünya cimnastik camiası İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Ümit Şamiloğlu'nu tanıyor. İbrahim Çolak'ın seviyesi belli. Hemen hemen gittiği her yarışmadan madalya ile dönüyor. Şu son 7-8 yıllık süreçte sporcularımız dünya cimnastiğine çalışmaları ve başarılarından dolayı fazlasıyla entegre edildi. Dünyada herkes sporcularımızı tanıyor. Bu başarıda en büyük etken Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'dir. Federasyon Başkanı'nın sporculara verdiği değerdir."

Kaynak: AA