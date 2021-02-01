İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor?

01.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:51
İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi'si İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor? İşte sıcak gelişmenin detayları...

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017'de mimar Mihre Mutlu ile evlenmiş, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

'KIZIMIZ OLSUN İSTİYORUZ'

32 yaşındaki Mihre Çelikkol, "Çocuk defterini kapattınız mı?" sorusuna "Hayır, aksine ikinciyi düşünüyoruz. Bir de kızımız olsun istiyoruz. Hatta adı bile şimdiden belli" yanıtını vererek sevenlerini heyecanlandırdı.

Mihre Çelikkol'un bu açıklamasının ardından çiftin yakın zamanda ikini kez anne-baba olacağı ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:55:39. #1.16#
title