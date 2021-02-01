İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor?
01.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:51
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi'si İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor? İşte sıcak gelişmenin detayları...
Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017'de mimar Mihre Mutlu ile evlenmiş, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.
'KIZIMIZ OLSUN İSTİYORUZ'
32 yaşındaki Mihre Çelikkol, "Çocuk defterini kapattınız mı?" sorusuna "Hayır, aksine ikinciyi düşünüyoruz. Bir de kızımız olsun istiyoruz. Hatta adı bile şimdiden belli" yanıtını vererek sevenlerini heyecanlandırdı.
Mihre Çelikkol'un bu açıklamasının ardından çiftin yakın zamanda ikini kez anne-baba olacağı ortaya çıktı.
Kaynak: Snob Magazin