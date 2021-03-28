İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda ediyor

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, İbrahim Çelikkol ile yollarını ayırıyor. Ünlü oyuncu, gelecek bölümde iddialı yapıma ölerek veda edecek.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlandığı günden bu yana hatrı sayılır bir izleyici kitlesi yakaladı.

ÖLEREK VEDA EDECEK

Ancak TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan dizi, hayranlarının karşısına üzecek bir haberle çıktı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 1 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği öğrenildi. İddialı yapımda Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, hikaye gereği kısa süre içinde dizide büyük bir değişim yaşamıştı.