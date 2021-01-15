İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Mehdi öldü mü? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?

TV8 ekranlarında yer alan dizilerden olan Doğduğun Ev Kaderindir, Mehdi'nin son durumuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir son bölüme Mehdi'nin bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Bunun üzerine izleyiciler İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Mehdi öldü mü? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu? sorularının cevaplarını merak etti.

Doğduğun Ev Kaderindir son bölüme Mehdi'nin bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini İbrahim Çelikkol canlandırıyor. Mehdi'nin hapishanede bıçaklanması üzerine diziseverler "İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep ile Mehdi'nin arasının açılması, Zeynep'in başkasından hoşlanmaya başlaması ve son olarak Mehdi'nin bıçaklanmasının ardından izleyiciler diziden çıkacağını düşündü.

"İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?" sorusu gündeme geldi. Bu konuda herhangi bir açıklama ya da haber henüz yok. Ancak Çelikkol'un diziden ayrılmayacağı düşünülüyor.

Hastanedeki Mehdi'nin durumu oldukça kritik. Zeynep hayatının en büyük sınavlarından birini veriyor fakat hiçbir şey yapamıyor. Gururu yüzünden Mehdi'yi affetmeyen Zeynep, vicdan azabı çekiyor. Herkes Mehdi'nin iyileşmesi için seferber oluyor. Ancak Mehdi'ye yardım eli, hiç beklenmeyen birinden uzanır. Benal'in dayanamayarak hastaneye gidişi, Zeynep'le aralarında soğuk rüzgarların esmesine sebep olur. Mehdi ölecek mi ileriki bölümlerde belli olacak!

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN EŞİ KİMDİR?

25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

Filmografisi

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi

2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi

2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi

2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film

2011-2012 İffet Cemil Özdemir Dizi

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan Dizi

2014 Sadece Sen Ali Film

2014 Reaksiyon Oğuz Dizi

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu Diz