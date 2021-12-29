İbrahim Çanakçı kimdir? FOX İsmail Küçükkaya'nın konuğu İbrahim Çanakçı nereli, kaç yaşında?

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İBRAHİM ÇANAKÇI KİMDİR?

İbrahim Halil Çanakcı (d. 1962, Elazığ), Türk bürokrat. Elazığ Lisesini bitirdikten sonra 1985'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1986 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında uzman oldu.

Kamu görevine Devlet Planlama Teşkilatında 1986 yılında başladı. Mayıs 1994 - Aralık 2000 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatında Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanı olarak görev yaptı..

2003-2014 yılları arasında Hazine Müsteşarı olarak görev yaptı. Bu dönemde, Finansal İstikrar Komitesi, Tarımsal Destekleme Yönlendirme Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu gibi çok sayıda kurul ve komitede üyelik yaptı.

Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kalkınma bankalarında Türkiye'yi Guvernör olarak temsil etti. İslam Kalkınma Bankası ve yan kuruluşlarının Yönetim Kurullarında İcra Direktörü görevinde bulundu.

2014-2016 Yıllarında Washington'da Türkiye ve yedi Doğu ve Orta Avrupa Ülkesini temsilen Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kurulu'nda İcra Direktörü olarak görev yaptı.

2017-2019 yıllarında Cidde'de İslam Kalkınma Bankasında "Başkan Özel Danışmanı" olarak çalıştı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İBRAHİM ÇANAKÇI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İbrahim Çanakçı 1962 yılında doğup 59 yaşında ve Elazığlıdır.

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