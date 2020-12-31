İbo Show Yılbaşı Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021 İbo Show Yılbaşı konukları kimler?

Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show, yılbaşı özel programıyla 2021 yılına seyirciler beraber girecek. Türk televizyonlarının en sevilen konuklarıyla İbo Show Özel bu akşam ekranlarda olacak. Peki İbo Show Yılbaşı Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021 İbo Show Yılbaşı konukları kimler?

Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan İbo Show, seyircilerine özlediği mizahı, müzik ziyafetini ve sohbetleri yaşatmaya devam ediyor.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Normalde Cumartesi günleri ekranlara gelen İbo Show, bu hafta Yılbaşı Özel programıyla yılbaşında yani 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da ekranlarda olacak. İbo Show, kendi kanalı Star TV'de yayınlanacak.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

İmparator İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un bu akşamki Yılbaşı Özel programının konukları müziğin divası Bülent Ersoy ve Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç, Şafak Sezer olacak.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL FRAGMANI

İbo Show konukları ile yılbaşında izleyicilerine kahkaha tufanı ve nostalji rüzgarı yaşatacak. Daha fragmanda ne kadar güzel geçeceği belli olan İbo Show Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer ile bu akşam ekranlarda olacak.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL 8. BÖLÜM FRAGMANI