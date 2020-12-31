İbo Show yılbaşı özel: Seda Sayan Gençliğimi Geri Verseler şarkı sözleri | Gençliğimi Geri Verseler kimin şarkısı?
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İbo Show yılbaşı özel: Seda Sayan Gençliğimi Geri Verseler şarkı sözleri | Gençliğimi Geri Verseler kimin şarkısı?

31.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:29
İbo Show yılbaşı özel: Seda Sayan Gençliğimi Geri Verseler şarkı sözleri | Gençliğimi Geri Verseler kimin şarkısı?

Yıllardır milyonları ekranlara kitleyen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumu ile bu akşam çok daha özel! İbo Show yılbaşı özel programında birbirinden özel isimler ye alıyor. Gecede söylenen İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkılarını sizler için derledik.

Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan İbo Show, seyircilerine özlediği mizahı, müzik ziyafetini ve sohbetleri yaşatmaya devam ediyor.

İBO SHOW: SEDA SAYAN GENÇLİĞİMİ GERİ VERSELER ŞARKI SÖZLERİ

Kimleri sevdik kimleri sildik

Kimleri peşine düştük genç ömrümüzde

Yüz göz olduk yar seninle

Sözümüzü esirgemez olduk

Gençliğimi geri verseler

Bu kez en çok kendimi severim

Veririm o yari de

Kime sevdirirse sevdirsin

Kimi öldürürse öldürsün

Kimi güldürürse güldürsün

Umurumda değil

Kaşı gözü gül yüzü yıllarım gitti

Yıllarım gitti

Bir düşün niye geldik bugüne diye

Kimlerin sözüne gittik genç ömrümüzde,

Yüz göz olduk yar seninle

Sözümü esirgemez olduk

Gençliğimi geri verseler

Bu kez en çok kendimi severim

Veririm o yari de

Kime sevdirirse sevdirsin

Kimi öldürürse öldürsün

Kimi güldürürsü güldürsün

Umurumda değil

Kaşı gözü gül yüzü yıllarım gitti

Yıllarım gitti

GENÇLİĞİMİ GERİ VERSELER KİMİN ŞARKISI?

Bir dönemin en sevilen şarkılarından olan Gençliğimi Geri Verseler'i ilk olarak Anıl Durmuş'tan dinledik.

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