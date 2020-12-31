İbo Show yılbaşı özel: Seda Sayan Gençliğimi Geri Verseler şarkı sözleri | Gençliğimi Geri Verseler kimin şarkısı?
Yıllardır milyonları ekranlara kitleyen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumu ile bu akşam çok daha özel! İbo Show yılbaşı özel programında birbirinden özel isimler ye alıyor. Gecede söylenen İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkılarını sizler için derledik.
Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan İbo Show, seyircilerine özlediği mizahı, müzik ziyafetini ve sohbetleri yaşatmaya devam ediyor.
İBO SHOW: SEDA SAYAN GENÇLİĞİMİ GERİ VERSELER ŞARKI SÖZLERİ
Kimleri sevdik kimleri sildik
Kimleri peşine düştük genç ömrümüzde
Yüz göz olduk yar seninle
Sözümüzü esirgemez olduk
Gençliğimi geri verseler
Bu kez en çok kendimi severim
Veririm o yari de
Kime sevdirirse sevdirsin
Kimi öldürürse öldürsün
Kimi güldürürse güldürsün
Umurumda değil
Kaşı gözü gül yüzü yıllarım gitti
Yıllarım gitti
Bir düşün niye geldik bugüne diye
Kimlerin sözüne gittik genç ömrümüzde,
Yüz göz olduk yar seninle
Sözümü esirgemez olduk
Gençliğimi geri verseler
Bu kez en çok kendimi severim
Veririm o yari de
Kime sevdirirse sevdirsin
Kimi öldürürse öldürsün
Kimi güldürürsü güldürsün
Umurumda değil
Kaşı gözü gül yüzü yıllarım gitti
Yıllarım gitti
GENÇLİĞİMİ GERİ VERSELER KİMİN ŞARKISI?
Bir dönemin en sevilen şarkılarından olan Gençliğimi Geri Verseler'i ilk olarak Anıl Durmuş'tan dinledik.