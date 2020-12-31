İbo Show yılbaşı özel şarkıları : İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkıları
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İbo Show yılbaşı özel şarkıları : İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkıları

31.12.2020 20:54 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:29
İbo Show yılbaşı özel şarkıları : İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkıları

Yıllardır milyonları ekranlara kitleyen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumu ile bu akşam çok daha özel! İbo Show yılbaşı özel programında birbirinden özel isimler ye alıyor. Gecede söylenen İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkılarını sizler için derledik.

Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan İbo Show, seyircilerine özlediği mizahı, müzik ziyafetini ve sohbetleri yaşatmaya devam ediyor.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL ŞARKILARI

Geceye özel birbirinden güzel şarkıların yer alacağı programda onlarca şarkı söyleniyor.

İBRAHİM TATLISES ŞARKILARI

İbrahim Tatlıses en sevilen şarkılarını burada söyleyecek.

Leylim Ley

BÜLENT ERSOY ŞARKILARI

Vardım ki yurdumdan ayak göçürmüş

SERDAR ORTAÇ ŞARKILARI

Canıma minnet

Beni Unut

İsmi Lazım Değil

HANDE YENER ŞARKILARI

Kırmızı

Romeo

SEDA SAYAN ŞARKILARI

Seda Sayan açılışı iki şarkıyla yaptı.

Taburcu

İmparator

Üzülme

Gençliğimi Geri Verseler

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