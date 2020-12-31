İbo Show yılbaşı özel şarkıları : İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkıları
Yıllardır milyonları ekranlara kitleyen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumu ile bu akşam çok daha özel! İbo Show yılbaşı özel programında birbirinden özel isimler ye alıyor. Gecede söylenen İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkılarını sizler için derledik.
Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan İbo Show, seyircilerine özlediği mizahı, müzik ziyafetini ve sohbetleri yaşatmaya devam ediyor.
İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL ŞARKILARI
Geceye özel birbirinden güzel şarkıların yer alacağı programda onlarca şarkı söyleniyor.
İBRAHİM TATLISES ŞARKILARI
İbrahim Tatlıses en sevilen şarkılarını burada söyleyecek.
Leylim Ley
BÜLENT ERSOY ŞARKILARI
Vardım ki yurdumdan ayak göçürmüş
SERDAR ORTAÇ ŞARKILARI
Canıma minnet
Beni Unut
İsmi Lazım Değil
HANDE YENER ŞARKILARI
Kırmızı
Romeo
SEDA SAYAN ŞARKILARI
Seda Sayan açılışı iki şarkıyla yaptı.
Taburcu
İmparator
Üzülme
Gençliğimi Geri Verseler