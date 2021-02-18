İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti

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İbo Show'un merakla beklenen yeni bölümünün konukları Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe olacak. Cumartesi ekrana gelecek olan programda İmparator'un yeni imajı ise çok konuşulacak.

Ekrana döndüğü gündem beri gündemden düşmeyen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.

TÜRKÜLERLE KULAKLARIN PASI SİLİNECEK

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk olacak. Konukların okuyacakları eserlerle seyircilerin kulaklarının pası silinecek.

İMPARATOR'UN YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULUR

Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni bölümdeki imajı ise çok konuşuldu. Tatlıses, saçlarındaki değişim kimsenin gözünden kaçmadı.

İşte İbrahim Tatlıses'in yeni imajı;