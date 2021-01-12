İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen programı İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın yeni bölüm konukları ise Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır olacak.

9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, konukları ve programındaki eğlenceli anlarla gündem olmaya devam ediyor. Programın 16 Ocak'ta ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

TÜRKÜLERLE KULAKLARIN PASI SİLİNECEK

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır gibi usta isimler yer alacak. Programda Haluk Levent eğlenceli kimliği ve güçlü sesiyle dikkat çekerken usta sanatçılarda türküleriyle kulakların pasını silecek.