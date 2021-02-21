İbo Show son bölüm full izle! Star TV İbo Show son bölüm HD full kesintisiz tek parça izle! İbo Show bu haftaki konukları kimlerdi?
Cumartesi günlerinin sevilen programı İbo Show, bugün de izleyenlere keyifli bir müzik şenliği sundu! İzleyicileri adeta koltuklarından kaldıran İbo Show son bölüm full izle! Star TV İbo Show son bölüm HD full kesintisiz tek parça izle! İbo Show bu haftaki konukları kimlerdi?
Verdiği 9 yıllık aradan sonra ekranlara dönen İmparator İbrahim Tatlıses Star TV ekranlarında İbo Show ile geri döndü! İbo Show 20 şubat konukları kulakların pasını silmekle kalmadı, izleyenlere hareketli anlar yaşattı! Türküler ve hareketli şarkılarla izleyiciler adeta moral ve enerji kazandı!
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20 ŞUBAT İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLERDİ?
Bugün yayınlanan İbo Show konukları:
Latif Doğan
Bedia Akartürk
Nuri Sesigüzel
Uğur Karakuş
Kahtalı Miçe/ Mıçı