İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir? Uğur Karakuş aslen nereli ve kaç yaşında? Uğur Karakuş şarkıları ve türküleri!

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatacak! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Uğur Karakuş! Peki, İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir? Uğur Karakuş aslen nereli ve kaç yaşında? Uğur Karakuş evli mi, eşi kim? Uğur Karakuş şarkıları ve türküleri!

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkücü, şarkıcı Uğur Karakuş bu akşam İbo Şov konuğu olacak!İşte, Uğur Karakuş hayatı, şarkıları ve türküleri!

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan, 43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlamıştır. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

UĞUR KARAKUŞ ÇALIŞTIĞI SANATÇILAR

Çeşitli besteleri birçok sanatçı ile lise yıllarında seslendirme fırsatı buldu. Bu sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu'nun kaset ve müzik yönetmenliğini yapmış ve birçoğunun kasetinde cümbüş ve bağlamasıyla eşlik etmiştir.

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini (maestro) yapan Uğur Karakuş, arkadaşı Ceylan'ın "Gönlüme" adlı eserde "Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin" dizeleriyle başlayan bölümü de seslendirdi.

Ceylan'ın aracılığıyla o zamanlar Kanal 6'da gerçekleştirilen İbo Show'un çekimlerinde İbrahim Tatlıses ile tanışma fırsatı bulan Uğur Karakuş, Tatlıses'in kendisine kaset yapmayı teklifini kabul etti. Sanatçı ilk kaseti ''Razıyım''ı çıkarmasının ardından televizyon programına katılarak kendi tanınırlığını arttırdı. Karakuş o dönemlerde de yeni kasetler çıkararak yorumcu olarak müzik yaşantısına devam etti. Bestekarlık ve müzik yönetmenliğini de sürdüren müzisyen, çeşitli organizasyonlarda sahne almakta, konserler vermeye devam etti. Ana sazı bağlama olan Karakuş, yanı sıra, cümbüş, buzuki, ud, gibi enstrümanları profesyonel olarak kullanabilmektedir.