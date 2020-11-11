İbo Show konuğu Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında nereli?

İbo Show'a katılan Kutsi vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında nereli? İşte, Kutsi hakkında merak edilenler ve cevapları…

Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Kutsi sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında nereli?

KUTSİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Mart 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli: Akçadağ

Tam adı: Ahmet Kutsi Karadoğan

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (d. 16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

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Kutsi 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini canlandırmaktadır. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi" 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır.Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı.22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Deniz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılınan TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol almaktadır.