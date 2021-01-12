İbo Show konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında, nereli?

Kaldığı yerden devam eden İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 15 Ocak akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Ender Balkır oluyor. İbo Show konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında, nereli?

9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konuğu Ender Balkır oluyor... Peki, İbo Show konuğu Ender Balkır kimdir?

İBO SHOW KONUĞU ENDER BALKIR KİMDİR?

Ender Balkır, 1977 yılında Tunceli/Mazgirt'te doğan Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslendi. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı.

Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü "Ezim Ezim" i ve 2013 yılında ise ikinci albümü "Ahir"i çıkarttı. Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye'nin önemli dizilerinin sesi oldu. "Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Poyraz Karayel, Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri" dizilerinde ve "Düğün Dernek" filminde söylediği türküler, hikâyeleri daha dokunaklı kıldı. Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüştü.

TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV kanalı ve radyo'ya konuk oldu. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam ediyor.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'a bu hafta Ender Balkır'ın yanı sıra Hüseyin Turan da konuk olacak.