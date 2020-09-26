İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim

Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Star TV'de ekrana gelecek program için kamera karşısına geçen Tatlıses, "Çok özledim be" dedi.