İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı

22.11.2020 00:04 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:10

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüme İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti damga vurdu. Usta sanatçı Tatlıses'in düet sırasında duygulandığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' şarkısının düeti izleyenleri mest etti.

İBRAHİM TATLISES DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı. Uzun aradan sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra ekran karşısına birlikte çıktı.

PROGRAMDA ÜNLÜLER GEÇİDİ VARDI

İbo Show'un diğer konukları ise ünlü oyuncular Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve şarkıcı Kubat oldu. Kubat en güzel şarkılarını izleyenler için seslendirirken, Olgun Şimşek de uzun bir aradan sonra canlı yayında şarkı söyledi.

İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı

İlgili Haberler

9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump İlham Aliyev Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Kutsi Teoman Sinan Akçıl Şafak Sezer
Spor Ozan Kabak Deniz Türüç Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Medya Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 00:11:02. #1.15#
title