İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüme İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti damga vurdu. Usta sanatçı Tatlıses'in düet sırasında duygulandığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' şarkısının düeti izleyenleri mest etti.

İBRAHİM TATLISES DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı. Uzun aradan sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra ekran karşısına birlikte çıktı.

PROGRAMDA ÜNLÜLER GEÇİDİ VARDI

İbo Show'un diğer konukları ise ünlü oyuncular Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve şarkıcı Kubat oldu. Kubat en güzel şarkılarını izleyenler için seslendirirken, Olgun Şimşek de uzun bir aradan sonra canlı yayında şarkı söyledi.