İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı
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İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı

29.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:25

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu hafta konukları Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici oldu. Programda, sevilen şarkısı 'Annem'i seslendiren Kibariye, İbrahim Tatlıses'i gözyaşlarına boğdu.

İbo Show'a bu hafta şarkıcı Hakan Altun, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve şarkıcı Kibariye konuk oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının 3. bölümünde konuklardan şarkıcı Kibariye'nin 'Annem' şarkısı performansı İbrahim Tatlıses'i ağlattı.

"ALLAH SENİ BİZE SAKLASIN"

Kibariye programın bir bölümünde 'Annem' şarkısını seslendirdi. İbrahim Tatlıses bu performans karşısında gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses Kibariye'ye "Allah seni saklasın, bize çok görmesin" dedi.

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İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı

HAKAN ALTUN DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kibariye'nin duygusal şarkısına Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle eşlik ederken Hakan Altun da o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı
İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı
Haber Yorumları (5)
BURAK: Luks icinde yasiyorlar milleti somuruyorlar
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AYLİN: Abartmayalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HALK: Reytingler bu programı yer bitirir
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